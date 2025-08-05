Uşak’ta ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Uşak’ın Banaz ilçesinde anızdan başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızdan başladı. Hızla büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 iş makinesi, itfaiye ekipleri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Kaymakam Emeç bölgede incelemelerde bulundu

Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, yangın bölgesine gelerek İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz’dan bilgi aldı.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi.