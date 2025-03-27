Uşak’ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Uşak’ta ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.



Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarında bulunan Şekerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.