Uşak’ta otomobil kamyonla çarpıştı: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Uşak’ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti.

Kaza, Ulubey-Uşak karayolu Bölme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulubey ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan Sultan Erduru (46) idaresindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.T.M. (31) yönetimindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyon ise evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sultan Erduru’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, babası Haydar Yürük (72) yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yürük de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Erduru’nun cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kamyon sürücüsü gözaltına alındı.