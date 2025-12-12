Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Uşak’ta otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Uşak’ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan üç kişiye otomobil çarptı. Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay olay yerinde, Ramazan Dulay ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 12.12.2025 13:04
  • Giriş: 12.12.2025 13:04
  • Güncelleme: 12.12.2025 13:07
Kaynak: DHA
Uşak’ta otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eşme-Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi.

Eşme'den Uşak istikametine giden B.S.F.'in kullandığı 64 EP 907 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden Mehmet Karaman, Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 kişi etrafa savruldu. Yanlarındaki 1 kadın, şans eseri kurtuldu. Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay olay yerinde; Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü B.S.F. gözaltına alınırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BirGün'e Abone Ol