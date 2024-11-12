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Uşak’ta panelvan aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 23:22
  • Giriş: 12.11.2024 23:22
  • Güncelleme: 12.11.2024 23:22
Kaynak: İHA
Uşak’ta panelvan aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Uşak’ta panelvan aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E.E.G. (29) idaresindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan araç sokak üzerindeki bulunan 4 yaşındaki Yasemin Gülcan’a çarptı.

Küçük çocuk yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Gülcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Öte yandan, kazanın ardından hastaneye giden araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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