Uşak’ta patlamamış el bombası bulundu

Uşak’ın İlyaslı köyünde bir arazide Kurtuluş Savaşı döneminden kalma değerlendirildiği patlamamış el bombası bulundu.



Uşak’ın İlyaslı köyü Uzunoluk mevkinde boş bir arazide patlamamış el bombası bulundu. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler sevk edildi. Uzman ekiplerce yapılan incelemer sonucu Kurtuluş Savaşı döneminden kalma olduğu değerlendirilirken, bombanın İngiliz yapımı savunma tipi ve parça tesirli olduğu tespit edildi. İncelemeler sonrası fünye sistemin faal olduğu bombayı ekipler güvenli bölgede patlatarak imha etti.