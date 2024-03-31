Uşak’ta sandıklar kapandı, oy sayım işlemi devam ediyor

Uşak’ta oy kullanma işlemlerinin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından oylar sayılmasına devam ediliyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Uşak’ta da sabah 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri saat 17:00 itibariyle sona erdi. Okullarda ki sandık görevlileri oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına başladı.

Öte yandan Sandık ve parti görevlilerinin eşliğinde zarflar tek tek sandıklardan çıkarılarak sayılmaya başlanırken, güvenlik güçleri sayımın devam ettiği merkezlerde güvenlik tedbirlerine devam ediyor.