Uşak’ta silah kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı
Kaynak: İHA
Uşak’ta silah kaçakçılığına karıştıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 240 ruhsatsız tabanca ve 250 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Öte yandan operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.