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Uşak’ta silah kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 15:43
  • Giriş: 25.08.2023 15:43
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:43
Kaynak: İHA
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Uşak’ta silah kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı

Uşak’ta silah kaçakçılığına karıştıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 240 ruhsatsız tabanca ve 250 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Öte yandan operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı. 

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