Uşak’ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. ve G.S. beyaz bir otomobille seyir halinde olduğu sırada Elmalı Sokak ve 1. Gül Sokak kesişiminde eskiden husumetli oldukları Emrah Bozbey, B.D. ve H.B ile karşılaştı. Karşılaşma sonucu, E.E. tüfekle Emrah Bozbey’e ateş ederken Bozbey ise tabancayla otomobile ateş ettiği sırada E.E.’yi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Emrah Bozbey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.E. ise yaralı olarak G.S. tarafından kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bırakıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozbey’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olaya karışan B.D. ve H.B. gözaltına alınırken, hastaneden firar eden G.S. için de yakalama çalışması başlatıldığı öğrenildi.