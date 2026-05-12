Uşak’ta şüpheli ölüm: Tarlada erkek cesedi bulundu

Uşak’ta bir tarlada boğazında kesik bulunan 63 yaşındaki erkeğin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler yaşamını yitiren kişinin G.A. olduğunu belirlerken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 12.05.2026 06:55
  • Güncelleme: 12.05.2026 07:04
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Uşak'ta bir tarlada erkek cesedi bulundu.

Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi.

G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

