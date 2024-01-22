Uşak’ta takla atan araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Uşak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivaslı ilçesinden merkez istikametine ilerlemekte olan M.Y. (51) idaresindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü M.Y. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan G.S. (31) ve E.K. (13) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü M.Y.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.