Uşak’ta traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

  • 26.08.2025 17:19
  • Giriş: 26.08.2025 17:19
  • Güncelleme: 26.08.2025 17:19
Uşak’ta traktörün devrilmesi sonucu kardeşlerden 1’i hayatını kaybederken 1’i yaralandı.
Olay, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyü yakınlarında tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.A. (48) tarlada 64 LS 686 plakalı traktörüne saman yüklediği esnada, traktör hararet etmeye başladı.
Hareket eden traktör bir süre sonra devrildi. Devrilen traktörde bulunan kardeşlerden T.A. (7) ve Ayşe A. (10) yaralanarak Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kardeşlerden Ayşe A’ya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

