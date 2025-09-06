Uşak’ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Eşme ilçesine bağlı Ağabeyi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Güdücü (71) idaresindeki 45 YV 289 plakalı traktör, arazi yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Abdulkadir Güdücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.L. (28), sağlık ekiplerince Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Güdücü, buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.