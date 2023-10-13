Uşak’ta usulsüz boru satış iddiası

Uşak Belediyesi tarafından yapılan yeni su hattından sonra çıkan hurda boruların satışında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Konu hakkında Uşak Belediyesi’ne verilen soru önergesine cevap verilmezken, SOL Parti Uşak İl Örgütü iddialara tepki gösterdi.

BİRGÜN EGE

Uşak Belediyesi tarafından 2020-2021 yılında eski bir boru hattının sökülmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin adet hurda döküm borunun Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) satılması gerekirken, usulsüz bir şekilde üçüncü kişilere satıldığı iddia edildi.

Uydu görüntüleri üzerinden çekilen fotoğraflarda 2021 yılının mayıs ayında belediyeye ait olan eski UTAŞ binasının deposunda bulunduğu görülen hurda boruların, 2021 yılının ekim ayında çekilen fotoğrafında o alanda olmadığı görüldü.

Konu hakkında 9 Uşak Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesinin, Uşak Belediye Başkanlığı'na 1 Şubat 2023 tarihinde soru önergesi verdiği ancak o tarihten bugüne kadar önergeye yanıt verilmediği öğrenildi.

Önergede, “2020-2021 yılları içerisinde eski bir hattın sökülmesiyle çıkartılan yaklaşık 2 bin adet hurda döküm borular belediyeye ait Karaağaç Mahallesi eski UTAŞ binası deposunda bulunmaktayken boruların ekim ayı itibariyle alandan kaldırıldığı tespit edilmiştir. Bu husus uydu görüntüleriyle sabittir. Öncelikle bu döküm boruların MKE’ye teslim edilip edilmediği hususunda bilgilendirme yapılmasını, MKE’ye teslim edilmemişse akıbetinin ne olduğunu ve bu konuda Uşak Belediyesi’nce bir soruşturma yapılıp yapılmadığı hususunun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz” denildi.

Soru önergesinde imzası olan meclis üyelerinden Necmi Dursun BirGün’e yaptığı açıklamada, “Boruların tanesinin 400 kilogram olduğuna dair bir iddia var. Ayrıca boruların bağlantı noktalarında kurşun kullanılmış ve o da oldukça pahalı bir ürün. Biz 1 Şubat 2023 tarihinde bu borular nerede diye sorduk. Bize gelen ihbarlar MKE’ye verilmesi gereken boruların MKE’ye değil, dışarıya satıldığı yönündeydi. Biz de bunu sorduk ancak o tarihten bugüne kadar soru önergemize yazılı veya sözlü bir cevap verilmedi” dedi.

Konu hakkında SOL Parti Uşak İl Örgütü, belediye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Parti adına basın açıklamasını okuyan Mahmut Uludağ, “2 bin adet boru, tanesi 400 kilogramdan toplam 800 bin kilogram. Bugünkü değerle yaklaşık 8 milyon TL ile 10 milyon TL arasında maddi değeri olan bu boruların akıbetini Uşak halkı adına Sol Parti olarak soruyoruz. Bugüne kadar 1 Şubat 2023 tarihli 9 belediye meclisi üyesi imzası ile 1 Mayıs 2023 tarihli 8 imzalı belediye meclis üyesi dilekçeleri ile başvurmalarına rağmen hiçbir cevap alamadıklarını, bundan sonra da alamayacaklarını ifade etmişlerdir” diye konuştu.

ARTIK YETER

Uludağ şunları dile getirdi:

"İçişleri Bakanlığı’nın mahalli idareler kontrolörler başkanlığına hitaben yazdığı yazı ekinde özetle, Tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve askeri birliklerin sahip oldukları hurda nitelikli malzemelerin her altı ayda bir belirlenen fiyatlar üzerinden savunma ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaçlar için kullanılır. Mevzuat gereği ihaleye konu edilmemesine dikkat çekilmektedir. Hani siz AKP’liler ‘yerli ve milliydiniz’ milli serveti böyle mi koruyorsunuz? Bu boruların acilen akıbetinin Uşak halkına açıklanmasını istiyoruz. Ayrıca bu boruların depodan çıkmaması için kendisini siper eden bir belediye görevlisini niçin görevinden aldınız? Halkın malına sahip çıktığı için mi? Sürekli şişirilen, zam yapılan su faturalarından ve şehir içi ulaşım ücretlerinden bu halk bıktı. Artık yeter. Kaybolan borular nerede? Ulaşımın ve suyun parasız olduğu Sol Parti belediyecilik anlayışında buluşalım.”