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Uşak’ta yağmur ve dolu etkili oldu

Uşak’ın Sivaslı ve Banaz ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü.

Yurt
  • 25.07.2024 20:48
  • Giriş: 25.07.2024 20:48
  • Güncelleme: 25.07.2024 20:50
Kaynak: iHA
Uşak’ta yağmur ve dolu etkili oldu
FOTOĞRAF: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak’ta beklenen yağış Sivaslı ve Banaz ilçesinde dolu akşamüzeri saatlerde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapatırken, Sivaslı ilçesinde bahçelerde mahsullere zarar verdi.

İhbarlar üzerine bölgelere polis, jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar evlerini ve bahçelerine su basmaması için önlem aldı. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahaleler sonucu, şiddetli yağışın ulaşımda neden olduğu aksamalar giderildi.

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