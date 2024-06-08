Uşak’ta yağmur ve dolu yolları göle çevirdi

Uşak’ta öğlen saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak’ta beklenen yağış kent genelinde öğlen saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreğine kapadı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan bazı esnaflar da dükkanlarına su basmaması için önlem aldı.