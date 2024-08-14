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Uşak’taki bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama

Uşak’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 21:49
  • Giriş: 14.08.2024 21:49
  • Güncelleme: 14.08.2024 21:49
Kaynak: İHA
Uşak’taki bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama


13 Ağustos’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Serin Sokak’ta Ramazan Çivi’nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemenin ardından S.D., B.G. Ö.S., Ş.E., H.A., U.K. ve G.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen, B.G., Ş.E. ve Ö.S. savcılıktaki ifadesinin ardından G.U. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, H.A., U.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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