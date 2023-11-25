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Uşak’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 14:28
  • Giriş: 25.11.2023 14:28
  • Güncelleme: 25.11.2023 14:28
Kaynak: İHA
Uşak’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uşak’ta otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu.

Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında 100 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan F.G. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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