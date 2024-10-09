Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin kimdir?

Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin 1 Mart 1981'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde doğdu. Ömer Bin Ladin Suudi Arabistan'daki kraliyet dışı ailelerden birinin kurucusu olan Muhammed bin Avad bin Ladin'in torunu olarak doğdu ve 1991'de babası Usame Bin Ladin sürgün edilene kadar Suudi Arabistan'da yaşadı.

20 ile 26 arasında kardeşi olduğu ifade eden Ömer Bin Ladin 1991-1996 yılları arasında Sudan'da ardından ise Afganistan'da yaşadı. Usame Bin Ladin, 1988'de Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak için El Kaide'yi kurduktan sonra 1991'de ABD karşıtı eleştirileri nedeniyle Suudi Arabistan'dan sürüldü ve aile, birçok cihatçı ile birlikte Sudan'a taşındı.

1995 ile 2000 yılları arasında El Kaide terör örgütü mensubu olan Ömer Bin Ladin 2006 yılına kadar Cidde'de kendini müteahhit ve hurda metal satıcısı olarak çalıştı.

Ömer Bin Ladin, babası Usame Bin Ladin için ne dedi?ABC News ile yaptığı bir röportajda , "Babam çok nazik bir adam. Ve 11 Eylül gibi bir şey yaptığında çok üzgün" dedi. Usame bin Ladin saldırıları emretti "Çünkü iki binayı yıksa, belki birkaç kişi, çok az kişi ölecek, ama milyonlarca kişi kurtulacak diye düşünüyor. Buna inanıyordu.... Yanlış yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2006 yılından sonra bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Fransa'ya ressam olarak yerleşti. Fransa İçişleri Bakanı, Ömer bin Ladin'in sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Fransa'dan sınır dışı edildiğini duyurdu. Bakanlık Ömer bin Ladin, 2023 yılında sosyal medyada terör örgütü El Kaide'ye yönelik özür dileyen yorumlar paylaştığı için bu karar alındığını duyurdu.