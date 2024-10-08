Usame Bin Ladin’in oğlu Fransa’dan sınır dışı edildi

Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Bin Ladin, yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi.

Haberi Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau duyurdu.

Retailleau, konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün uluslararası terörist Usame Bin Ladin'in en büyük oğlu olan Bay Ömer Bin Ladin'e idari yasak getiriyorum. Birkaç yıldır bir İngiliz vatandaşının eşi olarak Orne'de yaşayan Bay Bin Ladin, 2023'te sosyal medya ağlarında terörizm için özür niteliğinde yorumlar yayınladı. Mahkemeler, ulusal güvenlik için alınan bu kararın düzenliliğini doğruladı. Bölgedeki idari yasak, Bay Bin Ladin'in hiçbir nedenle Fransa'ya geri dönemeyeceğini garanti ediyor” dedi.

TWEET İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaşamını Fransa’nın Normandiya bölgesinde ressam olarak sürdüren Ömer bin Ladin, 2 Mayıs 2021'de babasıyla alakalı attığı bir tweet ile gündeme gelmişti.

Ladin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tarih sadece bu insanların kanlarıyla yazılır - tarih yazan, uluslar inşa eden ve zafer getiren bu şehitlerin hikayesini anlatmak için. Onların kanı kıyamet gününe kadar inancımızın can damarıdır. Huzur içinde yatın.”