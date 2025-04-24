USGS açıkladı: İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet

Paniğe neden olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da ilçelerde farklı şiddetlerde hissedilirken özellikle batı ilçelerinde daha güçlü hissedildi.

ABD Jeoloji Merkezi'nin (USGS) yayımladığı harita, İstanbul’un sokak sokak hangi büyüklükte sarsıldığını gözler önüne serdi. Dünden bu güne 250'in üzerinde artçı meydana geldi.

İşte İstanbul'un ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti:

Beylikdüzü: 6,1

Esenyurt: 6

Büyükçekmece: 6

Avcılar: 5,9

Silivri: 5,5

Küçükçekmece: 5,2

Çatalca: 5

Başakşehir: 4,9

Bakırköy: 4,9

Esenler: 4,9

Bağcılar: 4,8

Bahçelievler: 4,8

Güngören: 4,8

Sultangazi: 4,8

Zeytinburnu: 4,7

Arnavutköy: 4,6

Ümraniye: 4,6

Fatih: 4,5

Bayrampaşa: 4,5

Ataşehir: 4,5

Sarıyer: 4,4

Beşiktaş: 4,3

Beyoğlu: 4,3

Kadıköy: 4,3

Eyüpsultan: 4,3

Şişli: 4,3

Kağıthane: 4,2

Tuzla: 4,2

Pendik: 4,2

Üsküdar: 4,2

Çekmeköy: 4,1

Maltepe: 4,1

Sancaktepe: 4,1

Beykoz: 4,1

Sultanbeyli: 4,1

Şile: 3,8

Kartal: 3,9

USGS'nin ilgili haritası...