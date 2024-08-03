Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, sokak hayvanlarına yönelik projelerini anlattı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sokak hayvanlarına yönelik yeni projelerini açıklayarak, “Üsküdar yaşatmayı seçecek, bu konuda öncü ve örnek olacak” dedi.

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sokak hayvanlarına yönelik yeni projelerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile projelerini anlatan Dedetaş, “Sevgili Üsküdarlılar, Hiçbir canlının hayatına son vermeden sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve komşularımızın huzurunu sağlamak mümkün” ifadelerini kullandı.

"İKİ YENİ KLİNİK AÇIYORUZ"

Üsküdar’da yeni projeleri hayata geçirdiklerini duyuran Dedetaş, çalışmalarını şöyle sıraladı:

“Güçlü bir sahiplendirme kampanyası başlatıyoruz. Belediye bünyesindeki aşılama, bakım, rehabilitasyon, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarını güçlendiriyoruz. Üsküdar’da yaygın bir kısırlaştırma seferberliği başlatıyoruz. Bahçelievler ve Bulgurlu mahallemizde iki yeni klinik açıyoruz.

'ÇİP UYGULAMASINA GEÇİYORUZ'

Yeni bir rehabilitasyon merkezi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Geçici hayvan bakım merkezimizi yeniliyoruz. Muhtarlıklara mama dağıtımına başladık. Pati parklar açıyoruz. Pati dostu gönüllü çalışması başlatıyoruz. Sokak hayvanları için çip uygulamasına geçiyoruz.”