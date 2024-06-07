Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: Validebağ korudur, koru olarak kalacak

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, mahalle buluşmalarından ilkini Acıbadem Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Dedetaş, Validebağ'la ilgili bir soruya "Validebağ korudur ve koru olarak kalacak bizim yönetimimizde. Bununla ilgili en ufak bir şüpheniz olmasın" şeklinde yanıt verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, mahalle buluşmalarının ilkini Acıbadem Mahallesi’ndeki Şehit Mete Sertbaş Parkı’nda yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada konuşan Dedetaş, söz verdikleri gibi mahalle buluşmalarına başladıklarını, bunun daha çok mahalleliyi dinleme olanağı sağladığını aktardı.

Haftada iki mahallede bu buluşmalara devam edeceklerini belirten Dedetaş, “Adaletli ve şeffaf çözümler üreteceğiz. Gelir gelmez yaptığımız işlerden de bahsetmek gerekirse; meclislerimizi canlı yayınlar hale getirdik. Belediyenin gündemini sizlerin çok rahatlıkla takip etmesini sağlamış olduk. Pazar desteği demiştik ihtiyaç sahibi emeklilere; kriterlerini belirledik ve başvuruları aldık. Ciddi de bir katılım oldu açıkçası, mutluyuz. Vakıflar sürecini başlattık bir önceki meclisimizde. Bedelsiz tahsis edilen alanların geri alınması, kamusal amaçla faydalanabileceği şekilde ele aldık ve sürecini başlattık” ifadelerini kullandı.

"VALİDEBAĞ, YANGIN AÇISINDAN ÇOK RİSKLİYDİ"



“Validebağ konusu hakkında bir planınız var mı” şeklindeki soruya Başkan Dedetaş, şöyle yanıt verdi:



“Gönüllülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın Validebağ’da biliyorsunuz bir çalışma programı vardı. Çalışmalara başladık. Orada otların kesilmesi konusunda uzlaştık. Öncelikle otların biçilmesi gerekiyordu, Validebağ yangın açısından çok riskliydi. Bir yangın çıktığında müdahale edilemez vaziyette alanlar olduğunu gördük. Hep beraberce oturup konuştuk. Bizim yeni dönemdeki belediye anlayışımız ‘Biz biliriz, biz yaptık oldu’ değil. Taraflarıyla birlikte uzlaşarak bu işleri yapmak. Otlar biçilecek, itfaiyenin geçiş yolları açılacak. Oraya ilave korumalar ve orada bulunan sokak hayvanları problemine bir çözüm bulunacak. Hepsinin altlığı hazırlandı, uzlaşmaları sağlandı, çalışmaya da başlandı. Ama şunu söylememiz lazım; Validebağ korudur ve koru olarak kalacak bizim yönetimimizde. Bununla ilgili en ufak bir şüpheniz olmasın.”





İşe alımlarla ilgili gelen bir soruya da Başkan Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu gibi liyakatlı bazı işe alımlar yapacaklarını söyleyerek, “Tespitleri yapıyoruz. Bu dönemde işten çıkarılan arkadaşlarımız olmuştu. Onların geri alınmasıyla ilgili bir sürecimiz var. Liyakatli bir şekilde bu işe alımları gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.



"İLK KREŞİ BELEDİYENİN ALTINDA AÇIYORUZ"



Kreş isteğine ilişkin bir soruya da Dedetaş, “Kreş konusu gerçekten çok hassas bir konu. Üzerinde de çalıştığımız bir şey. İlk kreşi belediyenin altında açıyoruz, şu an hazırlıklarımızı yaptık. Mahalle bazlı da kreş çalışmalarımız devam ediyor“ yanıtını verdi.

Hayvan barınakları ve klinik konusunun çok önemli olduğunu, gönüllülerin üzerindeki yükü alacakları çalışmalar yaptıklarını dile getiren Dedetaş, bu konuda da şunları söyledi:



“Proje olgunlaşır olgunlaşmaz ya mobil kliniklerle ya da mevcuttaki kliniklere destek kota belirleyerek bu sorunu çözmeyi düşünüyoruz. Mevcut barınağımızın kapasitesini artırma ve onların mutlu olabileceği şartlarda, en azından kafes altında olmadan barındırabileceğimiz alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra da adımlarımızı atmaya başlayacağız. Ortak uzlaşıyla nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Günü kurtaracak değil, sürdürülebilir proje ortaya koymamız lazım.”