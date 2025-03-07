Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AKP'li meclis üyesine verdiği yanıt gündem oldu

Üsküdar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Birinci Birleşimi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleşti.

Dünkü (6 Mart) toplantıda söz alan AKP'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, konuşmasında "Milletin helal oylarıyla belediyelere seçilenlerin, belediyeleri Kandil'den atananlara teslim etmesini görmezden gelelim istiyorlar. Herkes makamı ne olursa olsun milletin emanetine sahip çıkacak, ihanet etmeyecek eden de bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

"DEVLET PARTİNİN MALI DEĞİLDİR"

Dündar'ın ardından söz alan Dedetaş ise AKP'li meclis üyesine, "'İhanet eden bedelini ödeyecek', sözünüze katılıyorum. Biz de aynı fikirdeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin babasının malı değil. Bu devlet bir partiye ait değil. Bu devletin kurucusu var, bu devletin vatandaşı var. Bu devletin siyasi partileri var. Yöneten partisi var, muhalefet partileri var. Devlet, partiden büyük bir şeydir ve bir partinin malı da değildir" yanıtını verdi.

Dedetaş'ın Gültekin'e verdiği yanıt sosyal medyada da gündem oldu.