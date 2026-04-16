Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası hayatını kaybetti
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası İbrahim Serhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Serhan'ın cenazesi, yarın Üsküdar Şakirin Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir’de toprağa verilecek.
Kaynak: ANKA
66 yaşında yaşamını yitiren İbrahim Serhan’ın bir yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Serhan, CHP Eskişehir İl örgütünde çeşitli kadamelerde görev almıştı.