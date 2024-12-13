Üsküdar Belediyesi, 5 bin 300 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırdığını açıkladı

Üsküdar Belediyesi, Bereket aşevlerinin kapasitesi artırarak daha fazla yurttaşa sıcak yemek ulaştırıyor.

Üsküdar Belediyesi aşevlerinde hafta içi her gün, iki öğünü karşılayacak şekilde 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Bu yemekler, hijyenik koşullarda pişirilip paketlenerek, tek seferde vatandaşlara teslim ediliyor.

Selimiye ve Bereket aşevlerinin kapasitesini artıran belediye, günlük 5 bin 300 kişiye ikramda bulunuyor.

Aşevlerinde pişen yemekler, hafta içi 5 gün hazırlanıp paketlendikten sonra özel dağıtım ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçedeki kütüphanelerde ise öğrencilere haftanın 7 günü ücretsiz çorba servisi sağlanırken, Üsküdar sahilinde bulunan çorba evinde sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.