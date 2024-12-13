Üsküdar Belediyesi, 5 bin 300 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırdığını açıkladı
Üsküdar Belediyesi, aşevlerinin kapasitesini artırarak 5 binin üzerinde yurttaşa sıcak yemek dağıtıyor.
Üsküdar Belediyesi, Bereket aşevlerinin kapasitesi artırarak daha fazla yurttaşa sıcak yemek ulaştırıyor.
Üsküdar Belediyesi aşevlerinde hafta içi her gün, iki öğünü karşılayacak şekilde 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Bu yemekler, hijyenik koşullarda pişirilip paketlenerek, tek seferde vatandaşlara teslim ediliyor.
Selimiye ve Bereket aşevlerinin kapasitesini artıran belediye, günlük 5 bin 300 kişiye ikramda bulunuyor.
Aşevlerinde pişen yemekler, hafta içi 5 gün hazırlanıp paketlendikten sonra özel dağıtım ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İlçedeki kütüphanelerde ise öğrencilere haftanın 7 günü ücretsiz çorba servisi sağlanırken, Üsküdar sahilinde bulunan çorba evinde sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.