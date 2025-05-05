Üsküdar Belediyesi AKP'li Meclis üyesi Baki, muhalefete yönelik baskıları eleştirerek istifa etti

Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kararı belediye meclisinde duyuran Baki, şu ifadeleri kullanarak istifasını duyurdu:

"Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşananlar ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskıların dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."

Baki, CHP’li meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı, oturumu izleyen vatandaşlar “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Baki'nin görevine Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edeceği öğrenildi.

Üsküdar Belediyesi AKP'li Meclis üyesi Baki, muhalefete yönelik baskıları eleştirerek istifa ettihttps://t.co/2MSvogaZMU pic.twitter.com/APMUskuPBI — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 5, 2025

DEDETAŞ: TEBRİK EDİYORUM

Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş da "Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum. Umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur” dedi.

AKP: MECLİS ÜYELİĞİNDEN DE İSTİFA ETSİN

AKP’li Meclis Üyesi Vefa Yunus Taylan da şöyle konuştu: “Uzun yıllara dayalı bir hukukumuz var. Büyüğümüzdür. Siyasette ciddi emeği vardır. Üsküdar’da bilinen bir şahsiyettir. Karanının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ekrem Baki’nin AKP’lilerin oylarıyla seçildiğini söyleyen Taylan, “Kendisine yakışan meclis üyeliğinden de istifa etmesidir. Ama kararına da saygılıyız” dedi.