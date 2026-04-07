Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul’da Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş.'ye yönelik “yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılık açıklamasında, "Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen sistemde müteahhitlerle yapılan görüşmelere göre ruhsat süreçlerinin yönlendirildiği ve işlemlerin “renklendirme” yöntemiyle belirlendiği" iddialarına yer verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

• Filiz Deveci – Belediye Başkan Yardımcısı

• Nazım Akkoyunlu – Kent A.Ş. Genel Müdürü

• Barkın Ege Tekkökoğlu – Kent A.Ş. Mimarı

• Özgür Ceylan – Kent A.Ş. Mimarı

• Hakan Yavuz – Yapı Kontrol Saha Şefi

• Ahmet İşman – İş takipçisi

• Veysel Köse – İş takipçisi

• Ceyhan Han – İş takipçisi

• Burçin Çevik – İş takipçisi

• Yasin Karabaş – İş takipçisi

• Engin Araz – Müteahhit

• Sinan Sarıoğlu – Müteahhit

• Kadir Karadağ – Müteahhit

• Ufuk Gündüz – Müteahhit

• Eyüp Meriç – Müteahhit

• Murat Armağan – Müteahhit

• Hakan Mansız – Müteahhit

• Erdem Alkan – Müteahhit

• Yılmaz Kozan – Müteahhit

• Mehmet Atilla Güneri – Müteahhit

BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ'TAN AÇIKLAMA

Gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmada adı geçen Kent A.Ş.’nin belediye içindeki konumuna ilişkin iddiaları Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a sordu.

Dedetaş, şirketin daha önce kurulduğunu ve kendi dönemlerinden önce belediye bünyesinde bulunduğunu söyledi. Kent A.Ş.’yi belediye içinden başka bir binaya taşıdıklarını belirten Dedetaş, şirketin imar birimi içinde özel olarak bir oda ile konumlandırıldığı iddiasını da kabul etmedi.

Dedetaş, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Kent A.Ş., tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ şirketi gibi, onun Üsküdar'daki bir benzeri. Burada kentsel dönüşüm işleri yapmak üzere bizden önce kurulmuş bir şirket.

Bu bizden önce zaten belediyenin içindeydi. Biz bunu belediyenin dışına çıkardık. Yani yeni taşınmışlar. İmar Şube'yle Kent A.Ş. işleri birbirine karışmasın, bundan ötürü herhangi bir itham ya da zan meydana gelmesin diye biz Kent A.Ş.'yi alıp başka bir binaya taşıdık.

Taşıdık, şu an taşıdık anlamında ifade etti. Dolayısıyla onlara öyle özel bir, imarın içinde özel bir oda tahsisi söz konusu değil.

Kendi odası var zaten. Bu bir şirket, belediyenin şirketi. Dolayısıyla bu bilgiyi de doğrulamıyor.”

6 MÜFETTİŞ İKİ SAYIŞTAY GEÇİRDİK

Dedetaş, rüşvet ve menfaat temini iddialarına da değindi. Kendi bilgisi dâhilinde böyle bir ihtimale yer vermediğini söylerken, alt kademelerde bireysel bir suç işlenip işlenmediğini ise bilmediğini ifade etti. Belediyenin bugüne kadar çok sayıda denetimden geçtiğini vurguladı.

Dedetaş, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir şey olacağına hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Ama altta memur, amir, birileri bir suça karışmış mıdır, onu bilemem.Ben kesinlikle böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Zaten bugüne kadar 6 tane müfettiş, 2 tane Sayıştay soruşturması geçirdik.”

BAĞIŞ İDDİALARI

Dedetaş, göreve geldikten sonra belediye birimlerini gezerek eski uygulamalara son verilmesi yönünde açık uyarı yaptığını da anlattı.

Saymaz’ın aktarımına göre, özellikle imar ve ruhsat süreçlerinde bağış alınmasına yönelik eski alışkanlıkların yasaklandığını söyledi.

Dedetaş şöyle konuştu:

“Hatta biz geldiğimizde eski alışkanlıkların terk edilmesi için ben bütün birimleri gezip açıklama yaptım.” Ardından “Bağış alınması. Bizzat katları gezerek, belediye birimlerini gezerek bağışın, eski alışkanlıkların yasaklandığını söyledim.Bunu söylemeseydik alışkanlıklar sürecekti. Bunun önüne geçmek için ben uyarıda bulundum.”

DEDETAŞ HAKKINDA İŞLEM VAR MI?

Dedetaş’a kendisi hakkında bir soruşturma olup olmadığı da soruldu. Dedetaş, şu aşamada kendisiyle ilgili bir soruşturma bulunmadığını söyledi.

“Şimdilik yok” diyen Dedetaş, ardından, “Şimdilik benimle ilgili bir soruşturma yok ama bu işler böyle böyle başlıyor. Ama umarım yargı doğru bir işlem yapar.” dedi.

Dedetaş, kendi hakkında daha önce de çeşitli söylentiler çıktığını, ancak bunların operasyona dönüşmediğini belirtti.

Dedetaş, “Her zaman söylentiler oldu, bu söylentiler zaman zaman ortaya çıkıyor ama bugüne kadar operasyon yapılmadı.” dedi.

AKP'Lİ DÖNEMDEKİ AŞEVİ İDDİASI

Dedetaş, Saymaz’ın sorusu üzerine önceki belediye dönemine ilişkin bazı iddiaları da gündeme getirdi. Kendisinden önce, imar ve iskân ruhsatı alan kişilerden bir aşevi derneğine bağış yapıldığı yönünde yaygın söylentiler bulunduğunu söyledi. Ancak bu konuda da herhangi bir soruşturma açılmadığını ifade etti.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesi, bu sabah belediye iştiraki Kent. A.Ş yöneticilerinin de bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Üsküdar Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin iddialar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Üsküdar Belediyesi, tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda sürdürmektedir. İmar ve ruhsat süreçleri de dahil olmak üzere tüm idari işlemler, ilgili birimlerin yasal yetki ve sorumlulukları kapsamında, denetime açık şekilde yürütülmektedir.

Belediyemizin iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır.

Devam eden hukuki süreçte, gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Belediyemiz, her zaman olduğu gibi yargı makamlarıyla iş birliği içinde hareket etmekte ve sürecin şeffaflıkla yürütülmesine katkı sunmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kesinleşmemiş iddialar üzerinden kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Üsküdar Belediyesi olarak, komşularımıza hizmet etme sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından operasyona dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;

Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.) 'ya yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisinin yapıldığı gibi, ilgilinin oda isimliğinde de ''başkan yardımcısı'' ünvanını kullandığı, ayrıca Kent A.Ş. Genel müdürü (N.A.)'nın çok sayıda resmi organizasyonda ve programda belediye başkan yardımcısı olarak takdim edildiği ve sunulduğu hususlarının açık kaynaklara da yansıyan veriler ile tespit edildiği,

Gerçekte sunulmayan bir hizmetin karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiği,

Yapı ruhsatı için sorumlu belediye biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğu buna rağmen müteahhitler ile Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. arasında yapı ruhsatı verilmesine ilişkin görüşmelerin gerçekleştiği, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkileri olmamasına karşın Kent A.Ş. görevlilerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerini denetlediği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yapı ruhsatı başvurularında hangi başvuruların ilerletileceği, hangi başvuruların askıya alınacağı yönündeki talimatlarını öğrenebilmeleri için kriptolu-kapalı devre iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yapılarak excel tablosu oluşturulduğu, renklendirme metoduna göre de yapı ruhsatını verecek yetkili birim olan Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kendilerine başvuru yapan müteahhitin ilgili ada parseli karşısında mail içeriğindeki ilgili satırın renklendirilmesine göre işlemlerin ilerletildiği yada işlem tesis edilmediğinin tespit edildiği, Kent A.Ş. ve Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde ada parsellerin bulunduğu her bir satırın karşısına mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekilde renklendirme yapıldığı ve renklendirme metoduna göre kodlanan iletişim ağı doğrultusunda ada parsellerin bulunduğu satırların;

''mavi'' renkte olmasının anlaşmanın sağlandığı ve işlerin yürütülmesi gerektiği,

''kırmızı'' renkte olmasının anlaşmanın sağlanamadığı, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği,

''yeşil'' renkte ise henüz görüşmenin gerçekleşmediği, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği,

''turuncu'' renkte ise ilgilisiyle görüşme yapıldığı ancak işin resmiyete dökülmediği, yeni bir talimat verilmesi durumunda işlemlerin ilerletilmesi anlamına geldiği, belirtilen hususlar doğrultusunda mimari projeye göre değil, talep edilen tutarın yatırılıp yatırılmamasına göre yapılan renklendirmeye istinaden işlem tesis edilerek yapı ruhsatı verildiği,

İskan ruhsatının (yapı kullanım izin belgesi) verilmesinden sorumlu birimin ise Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına karşın iskan ruhsatı için müteahhitlerden hangi menfaatin ne şekilde talep edileceğine Kent A.Ş. Genel müdürü (N.A.) 'nın başkanlığında yapılan toplantılarda karar verildiği, bu toplantılara iskan ruhsatını onaylayan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı (F.D.) 'nin de katıldığı,

Üsküdar Belediyesinde görevli mühendislerin iskan ruhsatı süreci işletilen inşaatların denetimlerini yaptıkları, bu denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkları tespit ettikleri, bu tespitlere dair dijital verilerin (bina görsellerinin de yer aldığı) yapı kontrol müdürlüğündeki görevli müdür ve teknik ekibi tarafından (N.A.)'ya değerlendirme yapması noktasında toplantılarda sunulduğu, bu değerlendirmenin Üsküdar Belediyesi binası içerisindeki (N.A.) 'ya tahsis edilen odada toplantı yapılması suretiyle gerçekleştirildiği, bu toplantıya Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı (F.D)'nin de katıldığı,

Yapı Kontrol Müdürlüğündeki görevliler tarafından, toplantılarda her bir inşaatın mevzuata aykırılık niteliğine göre ve yine inşaatın yapıldığı yerin metrekare cinsinden değeri nazara alınarak iskan ruhsatı karşılığında müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğine karar verildiği, yine bu toplantıda müteahhitin menfaati nasıl sağlayacağının kararlaştırıldığı, (N.A.) ve (F.D.)'nin kararı doğrultusunda ilgili müteahhit yapı kontrol müdürlüğüne davet edilerek iskan ruhsatı karşılığında toplantıda alınan karar uyarınca kendisinden veya iş takipçisinden menfaat talebinde bulunulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında,

Üsküdar Belediyesinde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul (19) ve Yalova (1) olmak üzere 2 ilde toplamda 30 adreste 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."