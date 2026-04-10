Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye operasyon: 9 kişi tutuklandı

İstanbul’da Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş.'ye yönelik "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 22 kişiden 9'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 21 kişi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 zanlı da adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

Savcılığın tutuklama istediği aralarında Belediye Balkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de olduğu 9 kişi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanan isimlerin Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu iddiasına istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

• Filiz Deveci – Belediye Başkan Yardımcısı

• Nazım Akkoyunlu – Kent A.Ş. Genel Müdürü

• Barkın Ege Tekkökoğlu – Kent A.Ş. Mimarı

• Özgür Ceylan – Kent A.Ş. Mimarı

• Hakan Yavuz – Yapı Kontrol Saha Şefi

• Ahmet İşman – İş takipçisi

• Veysel Köse – İş takipçisi

• Ceyhan Han – İş takipçisi

• Burçin Çevik – İş takipçisi

• Yasin Karabaş – İş takipçisi

• Engin Araz – Müteahhit

• Sinan Sarıoğlu – Müteahhit

• Kadir Karadağ – Müteahhit

• Ufuk Gündüz – Müteahhit

• Eyüp Meriç – Müteahhit

• Murat Armağan – Müteahhit

• Hakan Mansız – Müteahhit

• Erdem Alkan – Müteahhit

• Yılmaz Kozan – Müteahhit

• Mehmet Atilla Güneri – Müteahhit

SİNEM DEDEDAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kent A.Ş.’nin belediye içindeki konumuna ilişkin iddiaları Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Kent A.Ş., tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ şirketi gibi, onun Üsküdar'daki bir benzeri. Burada kentsel dönüşüm işleri yapmak üzere bizden önce kurulmuş bir şirket. Bu bizden önce zaten belediyenin içindeydi. Biz bunu belediyenin dışına çıkardık. Yani yeni taşınmışlar. İmar Şube'yle Kent A.Ş. işleri birbirine karışmasın, bundan ötürü herhangi bir itham ya da zan meydana gelmesin diye biz Kent A.Ş.'yi alıp başka bir binaya taşıdık. Taşıdık, şu an taşıdık anlamında ifade etti. Dolayısıyla onlara öyle özel bir, imarın içinde özel bir oda tahsisi söz konusu değil. Kendi odası var zaten. Bu bir şirket, belediyenin şirketi. Dolayısıyla bu bilgiyi de doğrulamıyor."