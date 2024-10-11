Üsküdar Belediyesi Medipol’ün inşaatını mühürledi

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin, önceki Sağlık Bakanı AKP’li Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin inşaatını mühürlediği anlaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yükseköğretim tesisi alanına” dönüştürmüştü.

İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığı belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başvurusuyla, 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi.

BELEDİYE DOĞRULADI

Şimdi de inşaatın CHP’li Üsküdar Belediyesi tarafından durdurulduğu ve mühürlendiği öğrenildi. Üsküdar Belediyesi yetkilileri de olayı doğruladı.

OKUL YAPILSIN DİYE BAĞIŞLANMIŞTI

Arazi daha önce tartışmalara neden olmuştu. Emre Özipek isimli bir yurttaş, Medipol’ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hazırlattığı bilirkişi raporunda arsanın 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı.

Özipek ise arsanın 2016’nın sonuna kadar atıl bırakıldığına ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ayrıca arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

MEB, KOCA İÇİN YALAN SÖYLEDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü arsanın Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi olarak kullanıldığını, ayrıca arsaya 32 derslikli bir ek bina yapılacağını iddia ederek davanın reddini istedi. Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün beyanının gerçeği yansıtmadığı, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE “HATA” İLE DURDURULMUŞTU

Öte yandan daha önce de Emre Özipek isimli yurttaş, plansız kalan alanda devam eden inşaatın kanunsuz olduğunu belirterek Üsküdar Belediyesi’ne başvurmuştu. Üsküdar Belediyesi ise yapılan kontrol ve incelemenin ardından inşaatın durdurulduğunu bildirdi. Ardından Üsküdar Belediyesi'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, "Medipol'ün inşaatı durduruldu" şeklindeki resmi yazının, ilgili belediye memuru tarafından "sehven" yazıldığı ve inşaata ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edilmişti.