Üsküdar Belediyesi'nden 'başkanlık makamına haciz geldi' iddiasına yanıt

Üsküdar Belediyesi, "Başkanlık makamına haciz geldi" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Söz konusu iddiaya temel olan borç 2022 sözleşmesi yapılan 2024’e kadar uzanan bir borç olup, önceki yönetimin yaptığı borca ilişkin olarak dün belediyemize haciz memurlarının geldiği doğrudur. İlgili firmayla yapılmış olan sözleşmeye ilişkin, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 22. İcra Dairesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğümüzün hak ediş ödemesi 5 milyon 400 bin TL olarak belirlenmiştir" denildi.

"İlgili firmayla yapılan görüşme sonrası borcun 4 taksitle ödenmesi protokol ile kararlaştırılmıştır" denilen açıklamada, "Bu ödeme planı hukuka uygun olarak taraflarca belirlenmiştir. Borcun ödemeleri 23 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 4 taksitte ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu iddiayı ortaya atanlar, daha önce de pek çok kez karşılaştığımız üzere algı yaratma yöntemleriyle belediye yönetimimizi karalamaya gayret etmektedir" ifadelerine yer verildi.