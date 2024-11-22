Üsküdar Belediyesi'nden 'Güvenli Okul Sokakları' projesi

Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği 'Güvenli Okul Sokakları' projesi ile okulların çevresindeki yaya yollarında güvenliği artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Yavuztürk İlkokulu çevresinde ilk pilot çalışma tamamlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda okul çevresinde yapılan düzenlemelerle eski araç işgallerinin yerini, ebeveynlerin çocuklarını beklerken dinlenmesi için oturma alanları aldı.

Yavuztürk İlkokulu ile başlayan proje, Altunizade Mahallesi’ndeki Ata Ortaokulu ve Kirazlıtepe Mahallesi’ndeki Şehit Salih Alışkan İlkokulu ile devam edecek.

Öğrencilerden Kerem Güler, daha önce okul önlerinin tehlikeli olduğunu dile getirerek, “Çocuklar artık burada oynayabiliyor. Artık böyle daha iyi oldu, kimseye araba çarpmaz.” dedi.

Züleyha Çalışkan da yapılan uygulamadan ötürü memnuniyetini belirterek, “Artık annem beni merak etmiyor, çünkü buradan rahatlıkla geçebiliyorum.” şeklinde konuştu.