Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye ve giyim desteği

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5 bin ilk ve orta okul öğrencisine 4 bin 500 lira kırtasiye ile giyim desteği kampanyası başlattı.

Üsküdar Belediyesi resmi internet sitesi www.uskudar.bel.tr üzerinden duyurulan kampanyaya, 23 Ağustos ile 3 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Başvurular kısa sürede değerlendirilerek ödemeler yapılacak.

GEREKLİ BELGELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru sadece Üsküdar ilçesinde ikamet edip, Üsküdar sınırları içerisinde yer alan, özel olmayan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için geçerli olacak. Anaokulu ve lise eğitimi gören öğrenciler için başvuru kabul edilmeyecek.

Başvurular anne ya da baba adına olmak zorunda olup, e-devlet üzerinden alınmış "PDF formatınd" vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yapılacak. Öğrenci Belgesi de e-okul ya da e-devlet üzerinden temin edilecek.

Başvuru yapan öğrenci velisine ait IBAN numarasını gösteren belgenin başvurusu sırasında verilmesi gerekiyor. Ödemeler tek seferde İBAN numaralarına yatırılacak.