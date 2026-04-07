Üsküdar Belediyesi'nden operasyona dair ilk açıklama

Üsküdar Belediyesi, bu sabah belediye iştiraki Kent. A.Ş yöneticilerinin de bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Belediyemizin iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır" denildi.

Üsküdar Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin iddialar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Üsküdar Belediyesi, tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda sürdürmektedir. İmar ve ruhsat süreçleri de dahil olmak üzere tüm idari işlemler, ilgili birimlerin yasal yetki ve sorumlulukları kapsamında, denetime açık şekilde yürütülmektedir.

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NİN HİÇBİR BİRİMİ HUKUKA AYKIRI BİR FAALİYETİN İÇİNDE YER ALMAMIŞTIR"

Belediyemizin iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır.

Devam eden hukuki süreçte, gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Belediyemiz, her zaman olduğu gibi yargı makamlarıyla iş birliği içinde hareket etmekte ve sürecin şeffaflıkla yürütülmesine katkı sunmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kesinleşmemiş iddialar üzerinden kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Üsküdar Belediyesi olarak, komşularımıza hizmet etme sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"