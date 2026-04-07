Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’ne “yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

• Filiz Deveci – Belediye Başkan Yardımcısı

• Nazım Akkoyunlu – Kent A.Ş. Genel Müdürü

• Barkın Ege Tekkökoğlu – Kent A.Ş. Mimarı

• Özgür Ceylan – Kent A.Ş. Mimarı

• Hakan Yavuz – Yapı Kontrol Saha Şefi

• Ahmet İşman – İş takipçisi

• Veysel Köse – İş takipçisi

• Ceyhan Han – İş takipçisi

• Burçin Çevik – İş takipçisi

• Yasin Karabaş – İş takipçisi

• Engin Araz – Müteahhit

• Sinan Sarıoğlu – Müteahhit

• Kadir Karadağ – Müteahhit

• Ufuk Gündüz – Müteahhit

• Eyüp Meriç – Müteahhit

• Murat Armağan – Müteahhit

• Hakan Mansız – Müteahhit

• Erdem Alkan – Müteahhit

• Yılmaz Kozan – Müteahhit

• Mehmet Atilla Güneri – Müteahhit

BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ'TAN İLK TEPKİ

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a konuştu.

Operasyona neden olan 'imar' iddialarına ilişkin bilgiler veren Dedetaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz göreve geldiğimizde imar ve ruhsat işleri belediyenin tepe kadrosu tarafından idare ediliyordu. Biz bunu yeniden düzenledik ve kesin bir kural olarak herhangi bir imar ya da yapı ruhsatı işlemine ilişkin bağış ya da katkı alınması gibi bir talebi bütünüyle yasakladık.

Dolayısıyla bu yönde ne bir talep söz konusu, ne bir bağış alımı söz konusu, ne de herhangi bir katkı talebi söz konusu.

Bunların hepsi belediyemizde yasaklanmıştı."

Soruşturmada gözaltına alınan Teknik Başkan Yardımcısı Filiz Deveci hakkında da değerlendirmede bulunan Dedetaş, Deveci’nin deneyimli bir yönetici olduğunu ve özveriyle çalıştığını ifade etti.

Dedetaş, soruşturmaya konu edilen iddialarla bağlantılı suç unsuru oluşturacak herhangi bir işlem bulunmadığını belirtti.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dedetaş, “Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor” diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

DEDETAŞ HAKKINDA İŞLEM VAR MI?

Dedetaş, şu aşamada kendisi hakkında herhangi bir işlem bulunmadığını da söyledi.

Dedetaş, imar ve yapı ruhsatı süreçlerinde göreve geldikten sonra yeni bir sistem kurulduğunu, bu alanlarda bağış ya da katkı alınmasına izin verilmediğini ve menfaat temini suçlamasına dayanak oluşturacak herhangi bir alışveriş ihtimaline katılmadığını ifade etti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından operasyona dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;

Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.) 'ya yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisinin yapıldığı gibi, ilgilinin oda isimliğinde de ''başkan yardımcısı'' ünvanını kullandığı, ayrıca Kent A.Ş. Genel müdürü (N.A.)'nın çok sayıda resmi organizasyonda ve programda belediye başkan yardımcısı olarak takdim edildiği ve sunulduğu hususlarının açık kaynaklara da yansıyan veriler ile tespit edildiği,

Gerçekte sunulmayan bir hizmetin karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiği,

Yapı ruhsatı için sorumlu belediye biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğu buna rağmen müteahhitler ile Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. arasında yapı ruhsatı verilmesine ilişkin görüşmelerin gerçekleştiği, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkileri olmamasına karşın Kent A.Ş. görevlilerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerini denetlediği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yapı ruhsatı başvurularında hangi başvuruların ilerletileceği, hangi başvuruların askıya alınacağı yönündeki talimatlarını öğrenebilmeleri için kriptolu-kapalı devre iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yapılarak excel tablosu oluşturulduğu, renklendirme metoduna göre de yapı ruhsatını verecek yetkili birim olan Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kendilerine başvuru yapan müteahhitin ilgili ada parseli karşısında mail içeriğindeki ilgili satırın renklendirilmesine göre işlemlerin ilerletildiği yada işlem tesis edilmediğinin tespit edildiği, Kent A.Ş. ve Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde ada parsellerin bulunduğu her bir satırın karşısına mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekilde renklendirme yapıldığı ve renklendirme metoduna göre kodlanan iletişim ağı doğrultusunda ada parsellerin bulunduğu satırların;

''mavi'' renkte olmasının anlaşmanın sağlandığı ve işlerin yürütülmesi gerektiği,

''kırmızı'' renkte olmasının anlaşmanın sağlanamadığı, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği,

''yeşil'' renkte ise henüz görüşmenin gerçekleşmediği, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği,

''turuncu'' renkte ise ilgilisiyle görüşme yapıldığı ancak işin resmiyete dökülmediği, yeni bir talimat verilmesi durumunda işlemlerin ilerletilmesi anlamına geldiği, belirtilen hususlar doğrultusunda mimari projeye göre değil, talep edilen tutarın yatırılıp yatırılmamasına göre yapılan renklendirmeye istinaden işlem tesis edilerek yapı ruhsatı verildiği,

İskan ruhsatının (yapı kullanım izin belgesi) verilmesinden sorumlu birimin ise Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına karşın iskan ruhsatı için müteahhitlerden hangi menfaatin ne şekilde talep edileceğine Kent A.Ş. Genel müdürü (N.A.) 'nın başkanlığında yapılan toplantılarda karar verildiği, bu toplantılara iskan ruhsatını onaylayan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı (F.D.) 'nin de katıldığı,

Üsküdar Belediyesinde görevli mühendislerin iskan ruhsatı süreci işletilen inşaatların denetimlerini yaptıkları, bu denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkları tespit ettikleri, bu tespitlere dair dijital verilerin (bina görsellerinin de yer aldığı) yapı kontrol müdürlüğündeki görevli müdür ve teknik ekibi tarafından (N.A.)'ya değerlendirme yapması noktasında toplantılarda sunulduğu, bu değerlendirmenin Üsküdar Belediyesi binası içerisindeki (N.A.) 'ya tahsis edilen odada toplantı yapılması suretiyle gerçekleştirildiği, bu toplantıya Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı (F.D)'nin de katıldığı,

Yapı Kontrol Müdürlüğündeki görevliler tarafından, toplantılarda her bir inşaatın mevzuata aykırılık niteliğine göre ve yine inşaatın yapıldığı yerin metrekare cinsinden değeri nazara alınarak iskan ruhsatı karşılığında müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğine karar verildiği, yine bu toplantıda müteahhitin menfaati nasıl sağlayacağının kararlaştırıldığı, (N.A.) ve (F.D.)'nin kararı doğrultusunda ilgili müteahhit yapı kontrol müdürlüğüne davet edilerek iskan ruhsatı karşılığında toplantıda alınan karar uyarınca kendisinden veya iş takipçisinden menfaat talebinde bulunulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında,

Üsküdar Belediyesinde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul (19) ve Yalova (1) olmak üzere 2 ilde toplamda 30 adreste 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."