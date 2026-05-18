Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

15 Mayıs Cuma günü CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen 2. dalga operasyonla gözaltına alınan 7 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanların tümü hakkında tutuklama kararı verildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen isimler şu şekilde:

• Uğur Çağatay Cayak (Üsküdar Belediyesi personeli)

• Adem Bağcı (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş personeli)

• Hülya Koçak Tanrısever (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş personeli)

• Burak Mesutoğlu (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş personeli)

• Abdurrahmen Ethem Dilek (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş personeli)

• Samet Bayrak (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş personeli)

• Serdar Ayhan (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş personeli)

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonun birinci dalgasında gözaltına alınan Deveci ve Akkoyunlu ile toplam 9 kişi tutuklanmıştı. 2. dalga operasyonla beraber soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.