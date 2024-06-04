Üsküdar Belediyesi, vakıflara bedelsiz verilen 25 taşınmazı geri alıyor

Üsküdar Belediyesi, AKP döneminde vakıflara bedelsiz verilen 25 taşınmazı geri alıyor. Belediye başkanı Sinem Dedetaş hukuksuzluğa değinerek, 30 yıldan uzun tutulmaması gereken protokol sürelerinin 49 yıllık yapıldığını söyledi.

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıda AKP döneminde STK'lere yapılan tahsislerin iptali, emeklilere pazar desteği ve Gezi Parkı Direnişi konuşuldu. STK'lere yapılan tahsislerin iptallerine dair konuşan Dededaş, “Amacımız, Üsküdarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var” dedi.

Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda gündem dışı bölümde ilk olarak söz alan CHP Meclis Grup Sözcüsü Zülfükar Güneş Gülaydın, Cumartesi Anneleri'nin Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemleri adalet anlayışının sembollerinden biri olarak niteleyerek sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasının hukuksuz olduğunu savunan Gülaydın, kararın karşısında durduklarını ifade etti.

‘YARDIMA DEVAM EDECEĞİZ’

Emeklilere pazar desteği çalışmasına 3 bin 882 kişinin başvurusu alındığını belirten beşediye başkanı Dededaş, şunları söyledi:

"Tüm emekliler dediğimizde, bunun sayısını da tam olarak bilemiyoruz. Bu kriterleri koymamızın sebebi tamamen ihtiyaç sahibi olan emeklileri öncelikle tespit etmek ve bunların sayısını bulmaktı. Başvuran 3 bin 882 vatandaşımızın içinde yaklaşık yüzde 70'i bu kriterleri sağlıyor fakat bizim koyduğunuz sosyal yardım limiti biraz daha yukarıda. Dolayısıyla kriterleri buna göre güncelleyip kendi koyduğumuz limitte yardıma devam edeceğiz. Koyduğumuz sosyal yardım bütçesine sığacak şekilde bunun kapsamını bir miktar daha genişletebileceğiz."

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Validebağ Korusu'nun ıslahına da değinen Dedetaş, Validebağ'daki ağaçların bakımı ve korunun ıslahı konusunda STK'ler ve bölgedeki gönüllü vatandaşlarla uzlaşma sağladıklarını kaydetti.

‘'İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİNİN SÜRESİ 30 YILDAN UZUN TUTULAMAZ’

AKP döneminde 49 yıllığına STK’lere tahsis edilen taşınmazlarla ilgili belediye başkanı Dedetaş, konuştu. Meclis gündeminin 4. ve 5. maddelerinde yer alan bazı dernek ve vakıflara yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dedetaş, şunları dile getirdi:

"Amacımız, Üsküdarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var.

"Bu tespitler diyor ki: 'İşbirliği protokollerinin süresi 30 yıldan uzun tutulamaz.' Burada 49 yıllık işbirliği protokolleri yapılmış. Bu tahsislerin iptali ve yeni işbirliği protokollerinin hazırlığının yapılması lazım."

Dedetaş'ın konuşmasının ardından Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün çeşitli STK'lerle geçmiş dönemde yapılan işbirliği protokolleri ve tahsis kararlarına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edilerek komisyona gönderildi.

Komisyonun kararının perşembe günü meclise getirilerek oylanması bekleniyor.