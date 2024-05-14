Üsküdar Belediyesi’nden emeklilere 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği
AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Sinem Dedetaş, emeklilere 5 bin liralık alışveriş desteği verecek.
Haber Merkezi
Yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi, düşük maaşlarla ekonomik kriz pençesinde geçim mücadelesi veren emeklilere destek olacak.
CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üsküdarlı emekli komşularımıza yılda 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projemizi hayata geçirdik” dedi.
İlk vaadini hayata geçirdiğini vurgulayan Dedetaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvurularınızı 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi’ne gelerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden yapabilirsiniz.”
Üsküdarlı emekli komşularımıza yılda 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projemizi hayata geçirdik.— Sinem Dedetaş (@sdedetas) May 14, 2024
Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvurularınızı 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi’ne gelerek Sosyal Destek… pic.twitter.com/QJZE2Cah0Z