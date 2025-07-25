Üsküdar'da 2 'Emekliler Lokali'nin açılışı gerçekleştirildi

Üsküdar Belediyesi, iki “Emekliler Lokali”nin hizmete açılışını gerçekleştirdi.

Mimar Sinan ve Burhaniye Mahallelerinde eş zamanlı olarak kapılarını açan lokallerin açılış törenine, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, gazeteciler ve mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, emeklilere yönelik çalışmalara dikkat çekerek, "Üsküdar bölgesi emekliler nüfusunun da yoğun olduğu bir ilçe, biz de bunun farkında olarak emekli komşularımızın hayatına dokunan projeler üretme gayretindeyiz. Zorlu ekonomik şartlar her kesimi olduğu gibi emeklilerimizi de etkiliyor. Bu dertler altında bizler belediye olarak kendi imkanlarımızca nasıl verimli çözümler üretebiliriz onun peşindeyiz’" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERE DESTEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Emeklilerle kurulan bağın ve iletişimin önemini vurgulayan Dedetaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Emekliler Lokali'ni bir anlamda belediye ile buluşma noktası olarak da değerlendirmek istiyoruz, çünkü Üsküdar büyük bir ilçe, olabildiğince sokaktayız ekip olarak, belediye başkanı olarak ben de ama bu buluşma noktalarını artırmanın da faydaları olacağını düşünüyorum. Çünkü en güzel çözümler o dertleri yaşayanlardan çıkıyor ve biz karar alıcılar olarak derdi yaşayanların derdine çözüm önerilerini dinlemek zorundayız. Biz dinleyerek ve birlikte ortak aklı üreterek çözüm bulmayı hedeflediğimizi söylemek istiyorum. Emekliler lokali sadece belediyenin çay, kahve ve kek ikram ettiği yerler değil. İçeriyi biraz genişlettik, sizlerin sosyal hayata katılımını artırmak için birtakım faaliyetler ve fonksiyonlar da ekledik. Gün gün programlar planlıyoruz, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşama giden yolda sizlere destek olmayı hedefliyoruz emekliler lokallerimizle.”

"EMEKLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Sağlık, kültür ve sosyal faaliyetlere dair detayları da paylaşan Dedetaş, şunları söyledi: