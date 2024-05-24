Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga: 12 kişi gözaltına alındı

Üsküdar'da dün akşam saatlerinde bir kafede 3 kişinin öldüğü 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar'daki bir kahvehanede silahlı kavgaya ilişkin toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ilk etapta olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. yakalandı.

3 KİŞİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı, kavgada yaralanıp tedavisi süren 3 kişinin de hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokağın girişinde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam, çocu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı kavga sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.