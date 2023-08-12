Üsküdar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Üsküdar Burhaniye'de metrobüs durağının yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Burhaniye Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu kenarında bulunan metrobüs durağı yakınındaki ağaçlık alan henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle yol kenarındaki 100'den fazla ağaç zarar gördü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçişinde trafik yoğunluğu oluştu.