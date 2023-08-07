Üsküdar'da asker uğurlama sırasında tüneli trafiğe kapatanlara ceza kesildi
İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da asker uğurlama sırasında araçlarla tüneli trafiğe kapattığı belirlenen 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta araçlarıyla asker uğurlama konvoyu yapan kişilerin Üsküdar'daki Libadiye Tüneli'ni kapatarak trafik akışını engelledikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye düşürdükleri iddia edilen 6 sürücünün kimlikleri belirlendi.
Gözaltına sürücüler R.B, E.S, M.M.T, G.E, T.K. ve U.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 1308'er lira ceza kesildi.
Söz konusu kişilerden M.M.T. hakkında ayrıca muayenesiz araç kullanmaktan 951 liralık cezai işlem uygulandı.