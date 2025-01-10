Üsküdar'da belediye imkanlarına herkes eşit erişecek

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için gazetecilerle Nev Mekan Sahil'de kahvaltıda bir araya geldi.

Üsküdar'daki çalışmalarına dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dedetaş, Üsküdar'ın AKP döneminde rant için peşkeş çekildiğinin altını çizdi. Tüm ilçe sakinlerinin belediye imkanlarına eşit erişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Dedetaş en önemli iki gündemlerinin kentsel dönüşüm ve kadınların güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Dedetaş şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm konusunda komşularımızın bize güven duymaya başladığını görüyoruz. AKP döneminde pek bir yol alınamamış çünkü insanlara güven verilmemiş. Biz kimseye evini şu müteahhit yaparsa daha fazle metrekare alırsın demiyoruz, neyse onu söylüyoruz. İnsanlar da güven duyduğu noktada uzlaşıyor. Kentsel dönüşüm konusunda bir diğer önemli husus da sadece binaların değil ada dönüşümlerinin yapılması. Önümüzdeki süreçte bu konuda çalışmalarımız sürecek. Bir diğer önemsediğim konu da bu ilçede kadınların güçlendirilmesi. Bütün gün evin içinde olan kadınlar için sosyalleşme alanları yaratıyoruz. ÜSMEK'te (Üsküdar Fikir Sanat Merkezi) kurslara gelenlerin tamamına yakını kadın. Aynı zamanda çalışan kadınlar için kreşler açıyoruz. Çünkü kadınlar özel kreşlere neredeyse maaşının tamamını ödemek zorunda kalıyor. Bu noktada da işi bırakmayı tercih ediyor. Kadınlar iş hayatından kopmasın diye hem kreş imkanlarını hem de yaşlı bakım merkezlerini çoğaltıyoruz. Kadın emeği pazarları kuruyoruz, kadınların ekonomisini güçlendiriyoruz. Belediye bünyesinde HPV aşısı da yapmaya başlamıştık. Gelen 400 başvurunun tamamına aşı yapıldı. İlk etabı tamamladık. Komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz."