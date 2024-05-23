Üsküdar'da bir kafede silahla ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Güncel 23.05.2024 21:41 Giriş: 23.05.2024 21:41

Güncelleme: 23.05.2024 21:42 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA