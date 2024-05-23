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Üsküdar'da bir kafede silahla ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 23.05.2024 21:41
  • Giriş: 23.05.2024 21:41
  • Güncelleme: 23.05.2024 21:42
Kaynak: AA
Üsküdar'da bir kafede silahla ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF: AA

Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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