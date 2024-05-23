Üsküdar'da bir kafede silahla ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.