Üsküdar'da bir okula saldırı iddiası: 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, bir sosyal medya uygulamasında okul ismi vererek paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 14 Nisan'da, Kahramanmaraş'ta ise 15 Nisan'da okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından çok sayıda kentte sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki bir grupta, Üsküdar'daki bir okulun adını vererek saldırı imasında bulunacak şekilde paylaşım yapan kişi ile grupta yer alan diğer kişiler hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu grupta yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.