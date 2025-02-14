Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada

Ajans Haberleri
  • 14.02.2025 13:44
  • Giriş: 14.02.2025 13:44
  • Güncelleme: 14.02.2025 13:44
Kaynak: AA
Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 2 kişinin garaj önüne park edilen otomobilin aynalarını ve sileceklerini kırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Zeynep Kamil Mahallesi'nde garajın önüne çekilen bir otomobil nedeniyle 2 kişi kendi araçlarını güçlükle yola çıkardı.

Bu duruma sinirlenen 2 kişi, garajın önüne çekilen otomobilin aynalarını ayaklarıyla, sileceklerini ise elleriyle kırdı.

Olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol