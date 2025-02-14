Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 2 kişinin garaj önüne park edilen otomobilin aynalarını ve sileceklerini kırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Zeynep Kamil Mahallesi'nde garajın önüne çekilen bir otomobil nedeniyle 2 kişi kendi araçlarını güçlükle yola çıkardı.
Bu duruma sinirlenen 2 kişi, garajın önüne çekilen otomobilin aynalarını ayaklarıyla, sileceklerini ise elleriyle kırdı.
Olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.