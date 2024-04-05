Üsküdar'da CHP dönemi: Sinem Dedetaş resmen görevine başladı

Üsküdar'ın ilk kadın Belediye Başkanı olan CHP’li Sinem Dedetaş görevini devraldığına dair yaptığı paylaşımda "Şimdi Üsküdarlı komşularımıza verdiğimiz sözleri tutmak için çok çalışacağız" dedi.

CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, dün mazbatasını alarak görevine başladı.

Böylelikle Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.

Önceki belediye başkanı Hilmi Türkmen'den görevini alan Dedetaş, sosyal medyadan paylaşım yaparak "Üsküdarımızı birlikte yöneteceğiz." dedi.

Dedetaş'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Öğrencilik yıllarımdan itibaren ilk evim olan Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bugün, görevi Sayın Hilmi Türkmen’den teslim aldım.

Şimdi Üsküdarlı komşularımıza verdiğimiz sözleri tutmak için çok çalışacak, Üsküdarımızı birlikte yöneteceğiz."

Öğrencilik yıllarımdan itibaren ilk evim olan Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı olduğum için çok mutlu ve gururluyum.



Bugün, görevi Sayın Hilmi Türkmen’den teslim aldım. Şimdi Üsküdarlı komşularımıza verdiğimiz sözleri tutmak için çok çalışacak, Üsküdarımızı birlikte… pic.twitter.com/4S90K2nLUG — Sinem Dedetaş (@sdedetas) April 5, 2024