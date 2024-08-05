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Üsküdar'da denize düşen kadın için arama çalışması başlatıldı

Üsküdar Sahili'nde denize düşen 26 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Yurt
  • 05.08.2024 00:59
  • Giriş: 05.08.2024 00:59
  • Güncelleme: 05.08.2024 01:00
Kaynak: İHA
Üsküdar'da denize düşen kadın için arama çalışması başlatıldı
FOTOĞRAF: İHA

Üsküdar Sahili'nde denize düşen 26 yaşındaki genç kadın için arama çalışması başlatıldı
Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre Gurbet K. (26) isimli kadın, sahil şeridinde bulunduğu esnada denize düştü. Havanın kararmış olması nedeniyle genç kadın kısa sürede gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

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