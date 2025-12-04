Üsküdar'da drift atan kadın sürücüye para cezası

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ehliyetine 2 ay el konulan kadın sürücüye 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Kasım'da Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde kadın sürücünün otomobiliyle drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücü Meltem G. "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 47 bin 385 lira da idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.