Üsküdar'da drift yapan sürücüye ceza

Üsküdar'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 34 bin 429 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün aracıyla drift yaptığı anlara ilişkin sosyal medya ve ulusal basında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 GGM 730 plakalı araç sürücüsünün F.E. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "drift yapmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 34 bin 429 lira cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.